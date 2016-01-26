vasilenko30

Инесса Василенко vasilenko30

 
47 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужен разработчик по доработке сайта

    Нужен разработчик по доработки сайта (бэкэнд - доработка админки, фронтенд - доработка внешнего функционала). Сайт сделан на Astra. Большая часть задач будет по бэкэнду. Сотрудничество предполагается длительным, т.к. проект активно развивается, постоянно возникают разного рода задачи по ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Программист веб ресурса

    Для развития нашего онлайн ресурса ищем программиста.  Требования к его квалификации: веб-верстка веб-программирование (front/back) java-scripts знание Smarty И важно! доп требования - знание Astra-CMS Главные требования к человеку: ответственный, дружит со сроками.  Оплата договорная

    Java
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание одностраничного сайта по типу лендинга

    Проект – создание одностраничного сайта по типу лендинга на основе подобранного шаблона. В наличие уже есть логотип, цвета и контент. Необходимо подобрать готовый шаблон и на его основе создать страничку.

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад