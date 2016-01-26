vasilenko30

Нужен разработчик по доработки сайта (бэкэнд - доработка админки, фронтенд - доработка внешнего функционала). Сайт сделан на Astra. Большая часть задач будет по бэкэнду. Сотрудничество предполагается длительным, т.к. проект активно развивается, постоянно возникают разного рода задачи по ...
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Системное программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Для развития нашего онлайн ресурса ищем программиста. Требования к его квалификации: веб-верстка веб-программирование (front/back) java-scripts знание Smarty И важно! доп требования - знание Astra-CMS Главные требования к человеку: ответственный, дружит со сроками. Оплата договорнаяВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Проект – создание одностраничного сайта по типу лендинга на основе подобранного шаблона. В наличие уже есть логотип, цвета и контент. Необходимо подобрать готовый шаблон и на его основе создать страничку.Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт8 лет назад