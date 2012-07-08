ОСВІТА:
· 1999-2009– загальноосвітня школа №20, м. Мукачево;
· 2009-2013– Ужгородський національний університет, факультет міжнародних економічних
відносин(бакалавр).
· 2013-2014- Ужгородський національний університет, факультет міжнародних економічних
відносин(магістр).
Кваліфікація– економіст міжнародних відносин, перекладач.
ДОСВІД РОБОТИ:
Готель “Carolina Grande”, Myrtle Beach, SC, USA (May-October 2012), посада –рецепціоніст.
З лютого 2014 - ТОВ «Захід Авто-М», м. Мукачево, - посада секретар керівника.
ПРАКТИКА:
· Готель«Унгварський», рецепціоніст, м.Ужгород, 2011;
· Практикаперекладу в УжНУ.
НАГОРОДИ:
· Certificateof Completion, виданий American Hospitality Academy,15.10.2012;
· SilverNominee Award Front office, виданий American Hospitality Academy,8.07.2012.
ЗНАННЯМОВ:
· Англійська– високий рівень;
· Російська -високий рівень;
КОМП’ЮТЕРНІНАВИЧКИ:
Microsoft Office Word,Excel, Power Point.
ОСОБИСТІ ЯКОСТІ:
Відповідальна, швидконавчаюся, швидко звикаю до людей, комунікабельна.