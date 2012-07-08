vasylyna

Василина vasylyna

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Написання рефератів, курсових, дипломних у галузі міжнародних відносин. економіки, переклад статей, текстів з/на англійську.

ОСВІТА:

·      1999-2009– загальноосвітня школа №20, м. Мукачево;

·      2009-2013– Ужгородський національний університет, факультет міжнародних економічних

відносин(бакалавр).

·      2013-2014- Ужгородський національний університет, факультет міжнародних економічних

відносин(магістр).

Кваліфікація– економіст міжнародних відносин, перекладач.

ДОСВІД РОБОТИ:

Готель “Carolina Grande”, Myrtle Beach, SC, USA (May-October 2012),  посада –рецепціоніст.

З лютого 2014 -  ТОВ «Захід Авто-М», м. Мукачево,  - посада секретар керівника.

ПРАКТИКА:

·      Готель«Унгварський», рецепціоніст, м.Ужгород, 2011;

·      Практикаперекладу в УжНУ.   

НАГОРОДИ:

·      Certificateof Completion, виданий American Hospitality Academy,15.10.2012;

·      SilverNominee Award  Front office, виданий American Hospitality Academy,8.07.2012.

ЗНАННЯМОВ:

·      Англійська– високий рівень;

·      Російська -високий рівень;

КОМП’ЮТЕРНІНАВИЧКИ:

Microsoft Office Word,Excel, Power Point.

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ:

Відповідальна, швидконавчаюся, швидко звикаю до людей, комунікабельна.

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