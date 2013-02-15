Моя сфера : Дизайн упаковки(DVD,CD,Book)\ Дизайн сайтов
-=- Выгоды :
- Быстрое исполнение заказа (2-4 дня) ;
- Лицензионная графика – с защитой авториских прав ;
- Проработка мелких деталей ;
- Удобные способы оплаты через веб-кошельки (WebMoney,Яндекс Деньги,Qiwi кошелёк)
- Креативный подход к любой поставленной задачи .
-=- Что конкретно вы получаете :
- 2 варианта дизайна на выбор ;
- PSD исходники заказанного вами дизайна .
-=- Как я работаю :
- Я работаю с предоплатой 50%.
Дизайн продукции
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