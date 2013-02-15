vaynraukh

Андрей Вайнраух vaynraukh

 
29 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Моя сфера : Дизайн упаковки(DVD,CD,Book)\ Дизайн сайтов

-=- Выгоды :

- Быстрое исполнение заказа (2-4 дня) ;

- Лицензионная графика – с защитой авториских прав ;

- Проработка мелких деталей ;

- Удобные способы оплаты через веб-кошельки (WebMoney,Яндекс Деньги,Qiwi кошелёк)

- Креативный подход к любой поставленной задачи .

-=- Что конкретно вы получаете :

- 2 варианта дизайна на выбор ;

- PSD исходники заказанного вами дизайна .

-=- Как я работаю :

- Я работаю с предоплатой 50%.

Дизайн продукции
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