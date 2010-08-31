Группа новая. Целевая аудитория - Студенты Город - Ярославль Возраст от 17 лет до 35 лет Только живые люди. В предложении пишите сразу стоимость
- Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Создание, оформление, первичное наполнение группы (50 постов). Группа Студентов городаСоциальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо приложение под андроид для чтения форума. Форум чужой. Приложение соответственно будет неофициальное. Администраторы форума не должны иметь возможность банить пользователей читающих через это приложение. Приложение аналогично 4pda. (Которое размещено только у них на форуме, в ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть список из 200 вопросов с ответами "Да" и "Нет". Нужно создать программу для прохождения данного теста. Пользователь может выбрать вариант тестирования: 1) Все вопросы в случайном порядке 2) Билеты по 10 вопросов (выбирается номер билета) 3) Только ...Мобильные приложения14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
KubeLance версия 1.8.0 Не хочет работать с русскими буквами - нужно исправитьСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Перевести файл локализации на русский язык. Рабочую систему можно посмотреть здесь http://www.kubelabs.com/kubelance/Переводы1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Для сайта http://klimatk.ru перерисовать картинку в дизайне http://klimatk.ru/templates/ja_mageia/images/header/cyan/header1.jpg соответствующую тематике сайта (установка кондиционеров), разработать логотип (сейчас ja mageia). в итоге должно быть в четырех цветовых гаммахДизайн сайтов11 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать приложение для вконтакта, реализующую автомобильную метрическую линейку, которую пользователь мог бы распологать у себя на стене, по типу http://www.forum-lines.ru/Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Программа определяет совместимость имен по собственному алгоритму. Нужен дизайн заставки при загрузке, основного экрана программы (содержит поле ввода женского имени, поле ввода мужского имени, кнопку вывода результата, место для размещения рекламы от гугла), экрана "О программе", ...Дизайн интерфейсов и игр6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать простую развлекательную программу под Андроид, позволяющую определять совместимость именМобильные приложения5 заявокЗакрыт13 лет назад
Основное направление деятельности салона - Перманентный макияж, Татуаж, Перманентный макияж глаз, Татуаж губ. Сайт будет работать под джумлой, поэтому при разработке нужно учитывать особенности этой CMS. Убедительная просьба - в личку не писать, все вопросы и предложения ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать систему управления несколькими почтовыми ящиками под одной учетной записью. Пользователь регистрируется и получает доступ в личный кабинет, где может настроить доступ к нескольким почтовым ящикам на разных серверах по POP3 или IMAP. Фактически должен получится ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно прокачать новую учетную запись в news2.ru. Учетка должна войти в ТОП100 (http://news2.ru/top_users.php). С Вас сроки и стоимость.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо создать полный аналог данного сайта: 1) Функциональность 2) Дизайн (обязательно возможность менять с помощью шаблонов) 3) Тексты на русском (возможность полного редактирования из CMS) Указывайте следующее: 1) Стоимость 2) Сроки 3) Портфолио 4) Контакты для связи (личка, аська, почта) Убедительное просьба в личку ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт15 лет назад
http://www.gsmarena.com/samsung_d780-review-251.php Необходимо художественно перевести эту статью Оставляйте стоимость за 1800 знаков (с пробелами) в WMZ, а также стоимость за всю статью. В личку просьба не писать.Переводы1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо написать (лучше если есть уже готовая, которую прикрутить) систему регистрации/авторизации пользователей сайта. Общие требования к системе: Пользователь регистрируется После регистрации у пользователя есть свой аккаунт, из которого он может изменять свою информацию, пароль, подписываться и отписываться ...Закрыт16 лет назад
Есть таблица с адресами сайтов (каталог ссылок). Необходимо написать скрипт, который бы делал скрины (jpeg или gif) этих сайтов. В предложении пишите стоимость, сроки и технологию. Предложения без этих данных будут сразу игнорироваться, предложения в личку будут тоже ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть таблица -- -- Структура таблицы `link` -- CREATE TABLE `link` ( `link_id` int(11) NOT NULL auto_increment, `link_goodsId` int(11) NOT NULL, `link_category` int(11) NOT NULL, `link_name` varchar(255) default NULL, `link_link` varchar(255) default ...Завершен16 лет назад
Необходимо написать скрипт для грабинга статей с сайта http://www.mobime.ru/reviews/. При запуске скрипт берет все статьи и кладет в таблицу БД. При повторном запуске скрипт берет только новые статьи. Скрипт создает на сервере папку под каждую статью и скачивает ...Завершен16 лет назад
Необходимо создать полный аналог сервиса 1PS Некоторые отличия будут предоставлены после выбора подрядчика. (На стоимость и трудоемкость они не сказываются.) Указывайте сроки выполнения заказа. Укажите стоимость в $. Также приведите портфолио. Все дополнительные вопросы в этой теме. В личку ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт16 лет назад