vda

Дмитрий Вахрушев vda

 
44 годаРоссия/Ярославль
17 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Приложение под андроид для чтения форума

    Необходимо приложение под андроид для чтения форума. Форум чужой. Приложение соответственно будет неофициальное. Администраторы форума не должны иметь возможность банить пользователей читающих через это приложение. Приложение аналогично 4pda. (Которое размещено только у них на форуме, в ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программа-тестилка под Андроид

    Есть список из 200 вопросов с ответами "Да" и "Нет". Нужно создать программу для прохождения данного теста. Пользователь может выбрать вариант тестирования: 1) Все вопросы в случайном порядке 2) Билеты по 10 вопросов (выбирается номер билета) 3) Только ...

    Мобильные приложения14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перерисовать главную картинку в дизайне и логотип

    Для сайта http://klimatk.ru перерисовать картинку в дизайне http://klimatk.ru/templates/ja_mageia/images/header/cyan/header1.jpg соответствующую тематике сайта (установка кондиционеров), разработать логотип (сейчас ja mageia). в итоге должно быть в четырех цветовых гаммах

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Приложение для ВКонтакте

    Необходимо создать приложение для вконтакта, реализующую автомобильную метрическую линейку, которую пользователь мог бы распологать у себя на стене, по типу http://www.forum-lines.ru/

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн развлекательной программы под Андроид

    Программа определяет совместимость имен по собственному алгоритму. Нужен дизайн заставки при загрузке, основного экрана программы (содержит поле ввода женского имени, поле ввода мужского имени, кнопку вывода результата, место для размещения рекламы от гугла), экрана "О программе", ...

    Дизайн интерфейсов и игр6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта (салон красоты)

    Основное направление деятельности салона - Перманентный макияж, Татуаж, Перманентный макияж глаз, Татуаж губ. Сайт будет работать под джумлой, поэтому при разработке нужно учитывать особенности этой CMS. Убедительная просьба - в личку не писать, все вопросы и предложения ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Система доступа к WEB почте

    Необходимо разработать систему управления несколькими почтовыми ящиками под одной учетной записью. Пользователь регистрируется и получает доступ в личный кабинет, где может настроить доступ к нескольким почтовым ящикам на разных серверах по POP3 или IMAP. Фактически должен получится ...

    PHPJavascriptMySQLAjax
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Полный аналог Passbay.com

    Необходимо создать полный аналог данного сайта: 1) Функциональность 2) Дизайн (обязательно возможность менять с помощью шаблонов) 3) Тексты на русском (возможность полного редактирования из CMS) Указывайте следующее: 1) Стоимость 2) Сроки 3) Портфолио 4) Контакты для связи (личка, аська, почта) Убедительное просьба в личку ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод статьи про сотовый телефон

    http://www.gsmarena.com/samsung_d780-review-251.php Необходимо художественно перевести эту статью Оставляйте стоимость за 1800 знаков (с пробелами) в WMZ, а также стоимость за всю статью. В личку просьба не писать.

    PHP
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Система регистрации/авторизации на сайте

    Необходимо написать (лучше если есть уже готовая, которую прикрутить) систему регистрации/авторизации пользователей сайта. Общие требования к системе: Пользователь регистрируется После регистрации у пользователя есть свой аккаунт, из которого он может изменять свою информацию, пароль, подписываться и отписываться ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрин сайтов

    Есть таблица с адресами сайтов (каталог ссылок). Необходимо написать скрипт, который бы делал скрины (jpeg или gif) этих сайтов. В предложении пишите стоимость, сроки и технологию. Предложения без этих данных будут сразу игнорироваться, предложения в личку будут тоже ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Грабер статей

    Необходимо написать скрипт для грабинга статей с сайта http://www.mobime.ru/reviews/. При запуске скрипт берет все статьи и кладет в таблицу БД. При повторном запуске скрипт берет только новые статьи. Скрипт создает на сервере папку под каждую статью и скачивает ...

    PHPПарсинг сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Аналог 1PS

    Необходимо создать полный аналог сервиса 1PS Некоторые отличия будут предоставлены после выбора подрядчика. (На стоимость и трудоемкость они не сказываются.) Указывайте сроки выполнения заказа. Укажите стоимость в $. Также приведите портфолио. Все дополнительные вопросы в этой теме. В личку ...

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    16 лет назад
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Отзывы фрилансеров
shandy
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Грабер статей
Качественно описанное задание. Оплата в срок. Никаких проблем, рекомендую.
Исполнитель немножко опоздал по срокам, но проект выполнил. Исправил все замечания. После оплаты был найден еще один баг, который исполнитель исправил на следующий день. Оценка 9, за опоздание по срокам. Буду с ним сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
8davids8
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$11
10 баллов
16 лет назад
Перевод статьи про сотовый телефон
Заказчик честный, рекомендую всем, впечатления самые что ни на есть положительные. Выбирайте хороших работодателей, и я считаю, что Дмитрий отлично для этого подходит.
Вроде все нормально было. Детали уже не помню. Заявка выполнялась давно.
Ответный отзыв
alexsava
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
16 лет назад
Скрипт редактирования таблицы
Четкое ТЗ, ничего лишнего. Понимает исполнителя... Оценка 10 и от меня еще отдельное спасибо.
Адекватный человек. Лишних и бестолковых вопросов не задает, делает качественно. Оценка 9 за небольшое опоздание по срокам сдачи.
Ответный отзыв
mysterniak
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Создание мини сайтов
.. очень нравится работать с этим человеком .. работаю с ним до сих пор .. четко формулирует задачи .. оплата в срок, сразу после выполнения .. советую
Начал работать с данным фрилансером. Очень качественно и быстро выполняет задания. Буду постоянно сотрудничать.
Ответный отзыв
Compus
Андрей 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
1 отзыв
$5
10 баллов
17 лет назад
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С Дмитрием приятно иметь дело. Знает чего хочет. Рекомендую :)
Сделал все в оговоренные сроки. Лишних вопросов не задавал. Сотрудничество устроило на все 100% - буду предоставлять работу ему и дальше.
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