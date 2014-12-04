Перевод статьи про сотовый телефон

Здравствуйте! Есть текущий проект по переводу текста руководств по эксплуатации для бульдозерной техники. Общий объем согласно TRADOS 43678 слов. Сроки ориентировочно до 24 июня, хотя чем быстрее будет сделано, тем лучше. Если есть возможности ...