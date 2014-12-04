Перевод статьи про сотовый телефон

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Завершен6 заявок197 просмотров

http://www.gsmarena.com/samsung_d780-review-251.php

Необходимо художественно перевести эту статью

Оставляйте стоимость за 1800 знаков (с пробелами) в WMZ, а также стоимость за всю статью.

В личку просьба не писать.

PHP
17 лет назад
vda
45 лет
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

8davids8
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$11
7 дней
Вроде все нормально было. Детали уже не помню. Заявка выполнялась давно.
Заказчик честный, рекомендую всем, впечатления самые что ни на есть положительные. Выбирайте хороших работодателей, и я считаю, что Дмитрий отлично для этого подходит.

Заявки фрилансеров

8davids8
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

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