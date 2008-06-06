Перевод на английский язык руководства к ПО для создания чертежей. Проект СРОЧНЫЙ!!! ДО 1 ИЮЛЯ
Требуется перевести на английский
Требуется перевести на английский 3 страницы текста (6500 знаков с пробелами, 1076 слов)
пишите предложения с ценой в личку
Заявки фрилансеров
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