Перевод EN>RU по Oracle

Требуются переводчики с англ. на русский по IT-тематике, а именно, Oracle.

Нам требуются переводчики для перевода с английского языка на русский книг IT тематики (ПО Oracle). Проект рассчитан на 2 месяца с возможностью продления сотрудничества в дальнейшем.

Обязательно: отличное знание английского языка, знание IT.

Желательно: опыт переводческой работы, знание систем Translation Memory (Trados или аналогичных). Если мало опыта и/или не знаете системы TM - обращайтесь. Если Вы нам подойдете, всему необходимому научим.

Контакты для связи: [email protected]

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