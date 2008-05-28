Перевод нем.-рус. 1,5 стр

Необходим качественный перевод 1,5 страниц немецкого текста общей направленности (+ немного спортивных терминов) в течение 2-3 часов. Главное - качественный перевод. Через Промт перевести можем сами. Связываться будем только с теми исполнителями, кто укажет точную стоимость работы. Связь только по ICQ. Оплата только по Webmoney.