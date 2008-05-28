Срочно требуется перевод с немецкого (юр, фин)

Срочно требуются переводчики юридической и финансовой документации с немецкого на русский язык. Тариф 7.5 долларов за 1800 знаков перевода. Исходный формат файлов - jpg , срок сдачи 2 июня, 9 утра по московскому времени.

Обращаться в аську 396-237-345 или на эл. почту [email protected].