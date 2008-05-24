Технический перевод с англ. на русский

Нужен внештатный технический переводчик (англ.-русск.) для длительного сотрудничества. Приветствуется опыт и ответственное отношение к работе. Работа в Традосе 7.1. Оплата 170 р за перевод страницы английского текста (250 слов), перевод денег по системе Contact или Migom. Традос 7.1 с программной лицензией будет предоставлен. Обращайтесь по эл. почте , вышлю короткий тест и более подробно отвечу на вопросы.