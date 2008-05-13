Уважаемые переводчики,

В связи с увеличением объемов переводов компания Benevox объявляет срочный набор технических штатных и внештатных переводчиков (языковая пара EN-RU) в проектную группу по тематике «Оборудование для морской навигации».

Требования: опыт выполнения технических переводов более 5 лет, хорошее владение навыками работы в программе Trados.

С 22 по 30 мая проводится тестирование всех кандидатов. За тесты, выполненные на 8 баллов (по 10-балльной шкале), оплата будет включена в заказ. Ставка за новое слово 0,80 руб. Сопровождение проекта: два штатных редактора, работающие более года с данной тематикой, которые смогут проконсультировать о специфических требованиях. К проекту готовится словарь, есть TM (память переводов), для удаленных переводчиков, проживающих в СПб, в начале июня будет проведен семинар.

Просьба выслать письмо с вопросами, подробное резюме с указанием тематик и ставок (за слово) специалисту по подбору персонала Елене Анфаловой ([email protected]).

Спасибо!