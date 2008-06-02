Перевод с французского текстов по психологии

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Завершен3 заявки268 просмотров

Нужен перевод с французского языка на русский для написания реферата к кандидатскому минимуму. Тема текстов: гендерные исследования.

Оплата всей суммы - примерно через неделю после того, как пришлете готовую работу. Тестовый перевод 1-2 абзацев (до того, как вас выбрали исполнителем заказа) приветствуется.

Всю информацию и вопросы пишите, пожалуйста, в заявке. На емейл и в лс писать не желательно, особенно если Вы не оставили заявку. В заявке указывайте, пожалуйста, и цену и сроки сразу.

17 лет назад
kozavr
49 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
67 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

olga81
43 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
$200
7 дней
Ольга выполнила перевод качественно и точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Заказчик надежный, все условия четко оговариваются и соблюдаются Остались только положительные впечатления от сотрудничества

Заявки фрилансеров

olga81
43 года
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад

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