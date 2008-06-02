Перевод с французского текстов по психологии

Нужен перевод с французского языка на русский для написания реферата к кандидатскому минимуму. Тема текстов: гендерные исследования.

Оплата всей суммы - примерно через неделю после того, как пришлете готовую работу. Тестовый перевод 1-2 абзацев (до того, как вас выбрали исполнителем заказа) приветствуется.

Всю информацию и вопросы пишите, пожалуйста, в заявке. На емейл и в лс писать не желательно, особенно если Вы не оставили заявку. В заявке указывайте, пожалуйста, и цену и сроки сразу.