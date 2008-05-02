Есть текст на немецком 5 страниц, который был с копирован с других вебстраниц. Задание: надо изменить текст (не перевести), так чтобы текст был не узнаваем, но смысл такой же остался. Прошу свои предложения высылайте сразу ...
RU-EN технический перевод
Наше Бюро ищет опытных технических переводчиков и редакторов. Большие объемы, стабильная загрузка. Перевод на английский язык. Требования: опыт технических переводов, отличное знание английского языка, знание Trados, умение работать в команде, знание Wiki. Резюме высылать на электронную почту ([email protected])
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