Срочно требуется перевод: юридическая тематика

Требуется переводчик по юридической тематике для выполнения перевода к завтрашнему дню, 14.00, уставные документы для нотариального заверения, на английский язык. Оплата 120 руб. за 1800 знаков (возможен торг), всего 30 тыс. знаков.

Желающие пишите на [email protected] или в аську 371-662-848.

Тестовый перевод:

7.11. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора и в будущем до государственной регистрации изменений в учредительные документы Общества, связанных с выходом Продавца из состава участников Общества, Доля полностью оплачена, не существует задолженности участников Общества перед Обществом по внесению вкладов в уставный капитал Общества, Доля является и будет свободна от любых притязаний третьих лиц, в том числе, не будет продана, подарена, состоять в залоге и/или под арестом.