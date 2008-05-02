Перевести текст с русского на тайский, общий рабоче-строительный лексикон
Срочно требуется перевод: юридическая тематика
Требуется переводчик по юридической тематике для выполнения перевода к завтрашнему дню, 14.00, уставные документы для нотариального заверения, на английский язык. Оплата 120 руб. за 1800 знаков (возможен торг), всего 30 тыс. знаков.
Желающие пишите на [email protected] или в аську 371-662-848.
Тестовый перевод:
7.11. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора и в будущем до государственной регистрации изменений в учредительные документы Общества, связанных с выходом Продавца из состава участников Общества, Доля полностью оплачена, не существует задолженности участников Общества перед Обществом по внесению вкладов в уставный капитал Общества, Доля является и будет свободна от любых притязаний третьих лиц, в том числе, не будет продана, подарена, состоять в залоге и/или под арестом.
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