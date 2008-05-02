Здравствуйте. Нужен перевод текстов околомедицинской тематики с русского на английский язык. Объем работ - 31000 знаков с пробелами. Стоимость и примеры перевода присылайте на [email protected]
Перевод текстов на англ.язык
Требуется переводчик для перевода текстов на английский язык для сайта. Тематика: финансовая, маркетинговые исследования, банки, страхование. Жду лучшего предложения по соотношению цена/качество.
Заявки фрилансеров
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