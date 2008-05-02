Перевод с русского на чешский

Три документа, общим объёмом странички две (вроде того, что приложен к посту)

Срок - двое суток с момента выдачи задания.

Оплата от 180 до 240 рублей, в зависимости от результатов. Оплата через Яндекс.Деньги, Webmoney или зачислением на счёт телефона без комиссии.

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