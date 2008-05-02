Требуется перевод небольшого текста

$70
  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка114 просмотров

Требуется перевести небольшой текст (англ-рус) - 43000 зн.

оплата - 3 WMZ за 1800 зн.

до 20:00 по Москве 5 мая

пишите на аську, на сайте не читаю.

icq: 484495292

17 лет назад
wert12
43 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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