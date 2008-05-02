Перевести текст с русского на тайский, общий рабоче-строительный лексикон
Требуется перевод небольшого текста
Требуется перевести небольшой текст (англ-рус) - 43000 зн.
оплата - 3 WMZ за 1800 зн.
до 20:00 по Москве 5 мая
пишите на аську, на сайте не читаю.
icq: 484495292
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