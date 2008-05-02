Есть текст на немецком 5 страниц, который был с копирован с других вебстраниц. Задание: надо изменить текст (не перевести), так чтобы текст был не узнаваем, но смысл такой же остался. Прошу свои предложения высылайте сразу с ценой за работу и если можно портфолие с немецкими текстами. [email protected]