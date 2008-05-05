Небольшой перевод текста

Проф. перевод на eng небольшого текста:

1) Ты любитель и ценитель R&B? Тебе надоело таскаться по магазинам в поисках альбомов любимых исполнителей? Ты хочешь увидеть эксклюзивное видео своих кумиров? Тогда наш портал для тебя!

Только здесь более 6 тысяч исполнителей, более 100 000 эксклюзивных mp3 треков отличного качества, и тысячи видео клипов

На нашем сайте ты найдешь: mp3 Break Dance, Electro, Funk&Soul, Hip-Hop, Trip-Hop, Scratch, а так же большое количество обучающего видео от звезд

На свой выбор ты можешь скачивать или отдельные треки или весь альбом одним архивом сразу. А DVD видео идет одним архивом сразу. Теперь тебе не надо по несколько раз щелкать клавишей мыши, что бы скачать DVD

Пред загрузкой ты всегда сможешь прослушать демо-ролики

И это еще не все!

Обрати внимание на цены. Только наш портал предлагает мизерную стоимость за эксклюзивные треки и ролики! Например, видео Battle Of The Year Germany Worldwide 2007 объемом 4.6Гб стоит всего 8$

Все, что тебе нужно – это только зарегистрироваться и начинать скачивать любимую музыку прямо сейчас.

2) Музыкальный портал XXXXX открыт!

Наконец-то открыт наш уникальный проект XXXXXX

Мы открылись для тебя! Сайт охватывает огромное количество музыки и видео направления R&B. Разрабатывая портал, мы учли пожелания самых привередливых любителей этого стиля и добавили более 90 тысяч треков от самых лучших исполнителей (которых более 6 тысяч).

Удобный интерфейс сайта позволяет быстро и легко находить нужные треки и видео. К тому же у нас ты найдешь множество интересной дополнительной информации: отзывы на треки и различного рода рекомендации (и курсы валют всегда перед глазами).

Мы не стоим на месте! Почти каждодневно мы обновляем и добавляем новинки мира RnB. Наша рассылка новостей о новых поступлениях доступна всем пользователям.

Мы поддерживаем тебя! На портале организована страница помощи и обратная связь с пользователем. Наши администраторы с радостью ответят на твои вопросы и решат возникшие проблемы.

Регистрируйся на сайте! Начинай закачку! Оцени доступность и качество!

3) Привет, ценитель R&B!

Эта страничка поможет тебе разобраться в некоторых нюансах и освоиться на этом сайте быстрее.

Для начала рекомендуем тебе зарегистрироваться. Сделать это можно на главной странице сайта или, пройдя по этой ссылке.

Заполни необходимые данные и двигай дальше.

После регистрации ты можешь входить на сайт (теперь у тебя тут свой личный раздел) и приступить к поиску необходимой музыки или видео.

Сделать это можно несколькими способами:

Весь поиск организован с главной страницы. Ты можешь найти необходимого исполнителя по буквенному обозначению (алфавитный ряд), можешь воспользоваться строкой поиска, введя ключевые слова, или же, просто выбрать нужный стиль (Break Dance, Electro, Funk&Soul, Hip-Hop, Trip-Hop, Scratch) на вкладках справа.

После того, как нужные исполнители найдены, можно предварительно прослушать mp3, кликнув мышкой на значок прослушивания, а так же прочитать или добавить рецензию (отзыв), чтобы узнать больше.

Определился с выбором? Тогда пора закачивать.

Выбор файлов для скачивания в корзину прост. Достаточно поставить галочки, кликнув мышкой, в окошко напротив нужного файла. После чего нажать кнопку «Поместить в корзину». А теперь посмотри вверх – ты увидишь общую сумму своего заказа. Чтобы посмотреть товары в корзине – нажми «посмотреть корзину». Здесь так же ты сможешь удалить ошибочно выбранные альбомы и треки.

Для того чтобы оформить заказ, необходимо нажать кнопку «оформить заказ»

НО САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! -> ты можешь скачать сразу весь mp3 альбом одним файлом zip или DVD Video в файле rar и не ложить в корзину, а нажать всего на один значёк "купить & скачать" после чего произойдёт мгновенная оплата и скачивание файла.

Если у тебя вдруг на счету нет нужной суммы – нажимай «пополнить счет» и вводи сумму пополнения. Затем выбирай удобный способ пополнения баланса (на данный момент имеется возможность пополнить баланс 22мя вариантами через самые популярные платежные системы, в том числе и через СМС) – и проблема решена!

Если на счету уже имеется достаточная сумма для оформления заказа – жми кнопку «купить» и подтверди действие. Купленные треки сразу будут доступны для скачивания в течение 24 часов в разделе «мои заказы»

Приятного прослушивания!

Подожди!

Не забудь подписаться на получение рассылки о новинках, поступивших на сайт. Для этого просто введите свой адрес электронной почты в окно рассылки в самом верху страницы, и нажми «подписаться». Теперь ты всегда будешь в курсе событий!

Если у тебя вдруг возникнуть какие либо трудности или новые вопросы по поводу использования сервисов на сайте – ты всегда сможешь написать нам! Для этого воспользуйся формой обратной связи.

Ну вот. Теперь ты знаешь все - вперед за любимой музыкой и видео!

4) 1Tb bboy файлов бесплатно

Только до 30 мая огромный архив mp3 и видео бесплатной раздачи на XXXXXX

Сайт открыт не официально, но качать уже можно (скорость скачивания не высокая)

После официального открытия скорость скачивания будет 100Mbit/sek

На сайте вы можете качать весь альбом одним архивом, пофайлово, перед закачкой прослушать mp3, добавить отзыв. В общем, регистрируйтесь http://XXXXX/registration/ прослушивайте и качайте!