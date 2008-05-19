Перевести текст с английского

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Завершен30 заявок609 просмотров

Перевести текст с английского, сколько берете за 1000 знаков, свои предложения сюда, спасибо

17 лет назад
NewFuture
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
$3
1 день
Приятный человек в общении, качестенный перевод как от исполнителя, рад сотрудничеству, обращюсь еще не раз
Огромное удовольствие - работать на такого заказчика.

Заявки фрилансеров

MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад

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