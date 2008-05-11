Срочно требуется устный перевод с немецкого

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Закрыт1 заявка188 просмотров

Требуется устный переводчик с немецкого языка. Тематика: металлургия. Место работы: Новотроицк (Оренбургская область). Дата: 20-21 мая. Оплата договорная. Информационные материалы предоставляем.

Обращаться в аську 371-662-848 или по почте: [email protected].

17 лет назад
russian-perevod
Альянс 
36 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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