Необходим простой текст на английском языке с переводом. Подходит абсолютно любой текст, можно и с интернета. Чем проще тем лучше...рассказ какой-нибудь, сказка и т.д. 20000 символов (пробелы считаются) Писать в асю 418115
Срочно требуется устный перевод с немецкого
Требуется устный переводчик с немецкого языка. Тематика: металлургия. Место работы: Новотроицк (Оренбургская область). Дата: 20-21 мая. Оплата договорная. Информационные материалы предоставляем.
Обращаться в аську 371-662-848 или по почте: [email protected].
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