Удаленно. Перевод с рус на англ Руководства пользователя к продукту PHP. Объем - около 100 000 знаков с пробелами.
Текст с переводом (20000 символов)
Необходим простой текст на английском языке с переводом. Подходит абсолютно любой текст, можно и с интернета.
Чем проще тем лучше...рассказ какой-нибудь, сказка и т.д.
20000 символов (пробелы считаются)
Писать в асю 418115
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