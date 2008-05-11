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Закрытнет заявок281 просмотр

Требуется человек для участии в стартапе (проведение презентации на конференции seedcamp в Киеве(на правах основателя )).

Требование: разговорный английский, Java\Flex, проживание Харьков.

Java
17 лет назад
Seric
Гость 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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