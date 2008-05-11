Перевести экономическую статью

$100
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Закрыт15 заявок569 просмотров

Здравствуйте, мне бы хотелось получить качественный перевод приложенной статьи. Я давно зарегистрирован на этом сайте и примерно знаю цены, но все-таки мне хочется получить качественный перевод.

Поэтому давайте цену за перевод всей статьи и переведите один абзац, я сам хорошо владею английским и предметом статьи, поэтому буду опираться на качество переводу в первую очередь. В общем мне нужно иметь готовый материал для работы и ничего в русском варианте потом не редактировать. Я просто копирую и вставляю то, что мне надо.

Если все пройдет успешно выбранному исполнителю будет предложено для перевода еще 7 статей по этой же направленности.

Перевод абзаца размещайте непосредственно в предложение, другие фрилансеры не увидят вашего текста.

В приват не пишите.

Ринат

Вот это переводите как тест и не забудьте указать цену за перевод статьи.

How is the performance of firms affected by the characteristics of their

place of

location, and why do certain local milieus prosper while others don't? Why

do similar

or related firms so often locate nearby each other, and how are such

patterns of

regional specialisation reproduced over time? The increased focus in recent

years on

the role of learning and innovation as key processes behind sustained

industrial

competitiveness has brought some of these core considerations of economic

geography onto to the research agenda in a wider community of economic

scholars

(Storper, 1995; Porter, 1998; Fuijta et al., 1999). These questions are also

being

addressed in a new way. A contemporary view of these issues can be

summarized in four broad assertions.

17 лет назад
Inetmakers
Ринат 
52 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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