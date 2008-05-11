Нужен перевод с французского языка на русский для написания реферата к кандидатскому минимуму. Тема текстов: гендерные исследования. Оплата всей суммы - примерно через неделю после того, как пришлете готовую работу. Тестовый ...
Перевести экономическую статью
Здравствуйте, мне бы хотелось получить качественный перевод приложенной статьи. Я давно зарегистрирован на этом сайте и примерно знаю цены, но все-таки мне хочется получить качественный перевод.
Поэтому давайте цену за перевод всей статьи и переведите один абзац, я сам хорошо владею английским и предметом статьи, поэтому буду опираться на качество переводу в первую очередь. В общем мне нужно иметь готовый материал для работы и ничего в русском варианте потом не редактировать. Я просто копирую и вставляю то, что мне надо.
Если все пройдет успешно выбранному исполнителю будет предложено для перевода еще 7 статей по этой же направленности.
Перевод абзаца размещайте непосредственно в предложение, другие фрилансеры не увидят вашего текста.
В приват не пишите.
Ринат
Вот это переводите как тест и не забудьте указать цену за перевод статьи.
How is the performance of firms affected by the characteristics of their
place of
location, and why do certain local milieus prosper while others don't? Why
do similar
or related firms so often locate nearby each other, and how are such
patterns of
regional specialisation reproduced over time? The increased focus in recent
years on
the role of learning and innovation as key processes behind sustained
industrial
competitiveness has brought some of these core considerations of economic
geography onto to the research agenda in a wider community of economic
scholars
(Storper, 1995; Porter, 1998; Fuijta et al., 1999). These questions are also
being
addressed in a new way. A contemporary view of these issues can be
summarized in four broad assertions.
Заявки фрилансеров
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