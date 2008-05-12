Поиск и перевод с английского - обзоры ноутбуков

Проф. перевод на eng небольшого текста: 1) Ты любитель и ценитель R&B? Тебе надоело таскаться по магазинам в поисках альбомов любимых исполнителей? Ты хочешь увидеть эксклюзивное видео своих кумиров? Тогда наш портал для тебя! ...