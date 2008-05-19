Перевод текста в новом интернет проекте

$7500
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт51 заявка895 просмотров

Ищем команду, которая переведет текст в интернет проекте на 15 или 40 языков мира , и в дальнейшем будет заниматся переводом текста , в нашем , новом интернет проекте.

Можна сказать команда которая будет заниматся переводом текста постоянно пока работает проект.

Проект настроен на долгую работу и очень интересен.

От вас : пришлите свои расценки за перевод.

17 лет назад
irvin70
55 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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