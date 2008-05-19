Бюро переводов требуется устный переводчик. Язык: английский (техника. Место работы: Москва. Дата: 2 июня (в обед). Продолжительность: 2-3 часа. Обращаться по e-mail [email protected] или по ICQ 371-662-848.
Перевод текста в новом интернет проекте
Ищем команду, которая переведет текст в интернет проекте на 15 или 40 языков мира , и в дальнейшем будет заниматся переводом текста , в нашем , новом интернет проекте.
Можна сказать команда которая будет заниматся переводом текста постоянно пока работает проект.
Проект настроен на долгую работу и очень интересен.
От вас : пришлите свои расценки за перевод.
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