Уважаемые переводчики, В связи с увеличением объемов переводов компания Benevox объявляет срочный набор технических штатных и внештатных переводчиков (языковая пара EN-RU) в проектную группу по тематике «Оборудование для морской навигации». ...
Переводы с английского на русский
Требуются переводы с английского на русский, работа постоянная. Тематика переводов различная.
50 р за 1800 символов с пробелами, работы много, сложность средняя.
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