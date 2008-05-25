Технический перевод большого текста Рус->Англ

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Закрыт13 заявок424 просмотра

Нужно перевести на английский 83329 знаков (10693 слов). Исходный текст в аттаче. Для общего представления о качестве перевода пришлите пожалуйста перевод первых трех предложений.

17 лет назад
kukareka
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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