Обзоры игровой тематики для перевода на русский

Человек правильно поставил задачу, с пониманием отнесся к некоторым ошибкам. Оплатил всё сразу после проверки. Буду с ним работать и рекомендую сделать это каждому, кто ценит в работодателе точность, внимательность и терпимость. 10 баллов – потому что заказчик того заслуживает.