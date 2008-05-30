Обзоры игровой тематики для перевода на русский

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Завершен12 заявок440 просмотров

Требуется переводчик со знанием специфики (сленга) компьютерной игровой тематики. Перевод должен быть не роботическим, не чопорным, но эмоциональным и интересным для чтения (с учетом того что и тексты таковыми являются).

Цена 3-4$ за 1800 знаком без пробелов

Если качество перевода будет устраивать, будут большие объёмы.

17 лет назад
aressto
Роман 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

kusanagi
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
Я в восторге от этого переводчика, не делайте ему заказы, пусть он сотрудничает только со мной :-)
Очень позитивный заказчик. Четко ставит задание, без промедления отвечает на вопросы, которые возникаю по-ходу и так же своевременно, сразу после проверки, оплачивает работу. Вы точно не пожалеете начав с ним работать.
Eduard_Boiko
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
Отлично! Советую этого человек как переводчика! Надеюсь будем сотрудничать в дальнейшем
Человек правильно поставил задачу, с пониманием отнесся к некоторым ошибкам. Оплатил всё сразу после проверки. Буду с ним работать и рекомендую сделать это каждому, кто ценит в работодателе точность, внимательность и терпимость. 10 баллов – потому что заказчик того заслуживает.

Заявки фрилансеров

kusanagi
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
Eduard_Boiko
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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