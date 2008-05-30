Нужен внештатный технический переводчик (англ.-русск.) для длительного сотрудничества. Приветствуется опыт и ответственное отношение к работе. Работа в Традосе 7.1. Оплата 170 р за перевод страницы английского текста (250 слов), перевод денег по системе Contact или ...
Обзоры игровой тематики для перевода на русский
Требуется переводчик со знанием специфики (сленга) компьютерной игровой тематики. Перевод должен быть не роботическим, не чопорным, но эмоциональным и интересным для чтения (с учетом того что и тексты таковыми являются).
Цена 3-4$ за 1800 знаком без пробелов
Если качество перевода будет устраивать, будут большие объёмы.
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