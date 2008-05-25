Наше Бюро ищет опытных технических переводчиков и редакторов. Большие объемы, стабильная загрузка. Перевод на английский язык. Требования: опыт технических переводов, отличное знание английского языка, знание Trados, умение работать в команде, знание Wiki. Резюме высылать на ...
Срочный перевод
Необходим оперативный перевод с русского на английский порядка 6000 знаков. Стучите в асю 395484363
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