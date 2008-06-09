Технический перевод текста срочно!

С Григорием изначально понравилось сотрудничество. Затем, перешло во что-то неудобоваримое. Сроки, изначально поставленные на половину исполнения перевода, каким-то образом плавно перешли в сроки исполнения полного проекта. То, что планировалось сделать за две недели, в результате было сделано за 5 дней. Поразило то, что человек на словах уверял в своей порядочности и оплате, будучи зарегистрированным на сайте около 5 дней. Ему, соответственно, не понравилась моя реакция на способ оплаты. Сначала я должна была выслать перевод, на следующий день получить банковским переводом деньги. Частями Григорий оплачивать не хотел. Видимо, за такую подставу и *срыв* работы я получила 3 балла за выполненный для него проект. Соответственно, и у меня никакого желания связываться с заказчиком более не осталось. Еще более поражена комментариями Григория к моему посту. Еще больше разочаровалась в нем, как в человеке. **** Предоставляю часть из нашей с ним переписки Pongregory | 02.06.2008 в 18:11 Мария. Спасибо. Перевод получил. Устраивает. Что относительно сроков? В какие сроки Вы реально сможете сделать половину от указанного объема? MariaMj | 02.06.2008 в 20:27 Григорий. Трудно сказать день в день сколько на это уйдет времени. Я постараюсь это сделать как можно быстрее. На данный момент давайте поставим сроки в неделю. Дело в том,что я перевожу не программами, а сама слово за словом. Поэтому получаецца качественно, осмысленно, но, вероятно, не со скоростью света. MariaMj | 02.06.2008 в 20:17 Вообще там у вас два человека приняты на перевод, так что я теперь даже не знаю для вас половина объема- это что конкретно? Какое количество знаков? Pongregory | 02.06.2008 в 20:25 Порядка 220 тыс. зн+пр. грубо. Это вам. **** Григорий получил весь перевод за полсуток до намеченного срока. В понедельник около 14-00 у него на руках был весь перевод. Во вторник он должен был его распечатывать. Постоянно упрекая меня в моей недоверчивости, он ссылался на то, что нет времени в обеденный перерыв успеть послать мне деньги за перевод (не за весь перевод, а хотя бы за отправленную ему часть). И, хотя время в результате нашлось как ни странно, и сроки были выполнены, Гриша остался недоволным. Григорий, я сейчас непосредственно к вам обращаюсь. Вы готовы ради своих интересов пойти на все, как я вижу. Это стало понятным, когда в аське вы написали - что исполнитель должен подстраиваться под желания заказчика. (наш диалог касательно способа оплаты). Вы можете и дальше продолжать дополнять и комментировать свое сообщение. Я умываю руки, будучи очень разочарована в вас во всех отношениях.