Технический перевод текста срочно!

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен11 заявок647 просмотров

Всё будет зависеть от оперативности работы!

Важна скорость перевода! И конечно же качество!

Во вложениях - фрагмент первого файла к переводу (оба файла аналогичные по специфике).

Всего нужно перевести 2 файла -

1. ориентир. - 160 тыс. знаков+пробелов

2. ориентир. - 220 тыс. знаков+пробелов

Интересуют реальные сроки выполнения (минимальные сроки).

Относительно качества! Будут рассматриваться предложения с уже переведённым тестовым фрагментом!-* - пояснение - из приведённого тестового фрагмента мне будет достаточно увидет 2 переведённые страницы (любые). Прим.: если перевод сделан тупо Promt' ом и даже перед отправкой не вычитан - я это вижу и дальше не рассматриваю!

Относительно скорости! Из них уже будут отобраны предложения с минимальными сроками перевода.

Жду ответа в понедельник.

С уважением, Григорий.

17 лет назад
Pongregory
Григорий 
43 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

vev_24
Гость 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
5 дней
Выполнила всё вовремя и чётко. Качество перевода, конечное оформление работы - всё сделано в высшей степени профессионально. Все вопросы относительно способа оплаты (у меня ещё нет WMZ) решили быстро и оперативно. Работой доволен. Обращусь ещё.
Отличный заказчик! Опыт сотрудничества с Григорием – только положительный. Грамотно ставит задачу, оплата - практически мгновенная. Готова сотрудничать в будущем. Удачи и успехов! Рекомендую!
MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
Качество перевода в целом устроило (хотя и не без технического брака в терминах). Поэтому оценка положительная. В плане надёжности - минус. За день до сдачи заказа отказалась выполнять условия предварительной договорённости чем поставила под угрозу срыва выполнения заказа в срок. Готовый текст (передан фрагментами в сыром виде) не был приведён в порядок. С таким исполнителем больше не хочется работать. *** Заказ был направлен в работу Исполнителю и получено подтверждение о начале работ 2/06/2008. Сразу было договорено с Исполнителем о выполнении перевода за неделю (т.е. не позже 9/06), Договорено о перечислении аванса Исполнителю (предоплаты в размере порядка 15% от суммы заказа), аванс перечислен 4/06/2008. 8/06/2008 договорено с Исполнителем о дате и времени перечисления остатка (9/06/2008 после 19.00 по Московскому времени). В тот же день получено сообщение от Исполнителя с просьбой сделать перевод не позже 16,00, 9/06/2008. Предварительную договорённость перечислить остаток 9/06/2008 после 19.00 Исполнитель отказался выполнять КАТЕГОРИЧЕСКИ. Далее Исполнитель поставил условие - либо перевод денег будет сделан не позже 16.00 либо Исполнитель разрывает все предыдущие договорённости и НЕ ВЫСЫЛАЕТ ПЕРЕВОД ЗАКАЗЧИКУ ВООБЩЕ. Чтобы не рисковать сроками Заказчик перевёл остаток денег в полном объёме до 16.00 - 9/06/2008. *** Т.о. Заказчик выполнил все условия, которые согласовывали и даже пошёл на дополнительные уступки, связанные с досрочной оплатой заказа. В то же время Исполнитель не выполнил условий соглашения, что не говорит о его надёжности и ответственности.
С Григорием изначально понравилось сотрудничество. Затем, перешло во что-то неудобоваримое. Сроки, изначально поставленные на половину исполнения перевода, каким-то образом плавно перешли в сроки исполнения полного проекта. То, что планировалось сделать за две недели, в результате было сделано за 5 дней. Поразило то, что человек на словах уверял в своей порядочности и оплате, будучи зарегистрированным на сайте около 5 дней. Ему, соответственно, не понравилась моя реакция на способ оплаты. Сначала я должна была выслать перевод, на следующий день получить банковским переводом деньги. Частями Григорий оплачивать не хотел. Видимо, за такую подставу и *срыв* работы я получила 3 балла за выполненный для него проект. Соответственно, и у меня никакого желания связываться с заказчиком более не осталось. Еще более поражена комментариями Григория к моему посту. Еще больше разочаровалась в нем, как в человеке. **** Предоставляю часть из нашей с ним переписки Pongregory | 02.06.2008 в 18:11 Мария. Спасибо. Перевод получил. Устраивает. Что относительно сроков? В какие сроки Вы реально сможете сделать половину от указанного объема? MariaMj | 02.06.2008 в 20:27 Григорий. Трудно сказать день в день сколько на это уйдет времени. Я постараюсь это сделать как можно быстрее. На данный момент давайте поставим сроки в неделю. Дело в том,что я перевожу не программами, а сама слово за словом. Поэтому получаецца качественно, осмысленно, но, вероятно, не со скоростью света. MariaMj | 02.06.2008 в 20:17 Вообще там у вас два человека приняты на перевод, так что я теперь даже не знаю для вас половина объема- это что конкретно? Какое количество знаков? Pongregory | 02.06.2008 в 20:25 Порядка 220 тыс. зн+пр. грубо. Это вам. **** Григорий получил весь перевод за полсуток до намеченного срока. В понедельник около 14-00 у него на руках был весь перевод. Во вторник он должен был его распечатывать. Постоянно упрекая меня в моей недоверчивости, он ссылался на то, что нет времени в обеденный перерыв успеть послать мне деньги за перевод (не за весь перевод, а хотя бы за отправленную ему часть). И, хотя время в результате нашлось как ни странно, и сроки были выполнены, Гриша остался недоволным. Григорий, я сейчас непосредственно к вам обращаюсь. Вы готовы ради своих интересов пойти на все, как я вижу. Это стало понятным, когда в аське вы написали - что исполнитель должен подстраиваться под желания заказчика. (наш диалог касательно способа оплаты). Вы можете и дальше продолжать дополнять и комментировать свое сообщение. Я умываю руки, будучи очень разочарована в вас во всех отношениях.

Заявки фрилансеров

vev_24
Гость 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад

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