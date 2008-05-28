Перевод технической документации для эспрессо-кофе

$372
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт5 заявок199 просмотров

Несколько документов на английском, для перевода на русский. Общий объем - 62 стр., срок 10 дней. Оплата через СБС.

Только для профессиональных переводчиков хорошо знакомых с данной тематикой.

17 лет назад
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

set2007
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$372
14 дней

Заявки фрилансеров

set2007
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
17 лет назад

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