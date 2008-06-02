Всё будет зависеть от оперативности работы! Важна скорость перевода! И конечно же качество! Во вложениях - фрагмент первого файла к переводу (оба файла аналогичные по специфике). Всего нужно ...
Защитное слово на укр. и англ. языках
Нужна 1 стр. на укр., 1 на англ. - выжимки
обращаться в ICQ: 363-873-570
или на почту: [email protected]
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