Перевод пары страничек описания API

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт9 заявок387 просмотров

http://shopxml.com/merchant_api.phtml?Language=ru - надо это перевести на английский. Результат надо отдать в htmle, так как он по ссылке висит, только по-английски, конечно. Пожалуйста, пишите сколько времени у вас это займет и непременно дайты ссылки на отзывы или на примеры вашей работы. И указывайте сумму.

17 лет назад
Mauser
Тер 
51 год
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перевод RU -> EN за Сегодня

    Требуется перевод небольшого объема текста (около 1000 знаков без пробелов) с русского на английский. Тематика общая с небольшими "вкраплениями" экономики. Предупреждаю: требуется человек со знанием английского (PROMT и т.п. нафиг ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен перевод En>Ru, финансы - годовой отчет

    $50

    Добрый день! Нужен перевод с русского на английский язык. Подробности: 1) направление: с русского на английский язык. 2) тематика: финансы, годовой финансовый отчет общества. 3) объем: 5-8 страниц ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод нем.-рус. 1,5 стр

    Необходим качественный перевод 1,5 страниц немецкого текста общей направленности (+ немного спортивных терминов) в течение 2-3 часов. Главное - качественный перевод. Через Промт перевести можем сами. Связываться будем только с теми исполнителями, кто укажет точную ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Технический перевод текста срочно!

    $1000

    Всё будет зависеть от оперативности работы! Важна скорость перевода! И конечно же качество! Во вложениях - фрагмент первого файла к переводу (оба файла аналогичные по специфике). Всего нужно ...

    Переводы2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад