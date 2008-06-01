Перевод RU -> EN за Сегодня

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт9 заявок353 просмотра

Требуется перевод небольшого объема текста (около 1000 знаков без пробелов) с русского на английский.

Тематика общая с небольшими "вкраплениями" экономики.

Предупреждаю: требуется человек со знанием английского (PROMT и т.п. нафиг не нужен)

Оплата WMZ.

Пишите тут свои предложения с указанием цены. В личку и асю НЕ ПИСАТЬ.

17 лет назад
casperus
Кирилл 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров