Перевод RU -> EN за Сегодня

Требуется перевод небольшого объема текста (около 1000 знаков без пробелов) с русского на английский.

Тематика общая с небольшими "вкраплениями" экономики.

Предупреждаю: требуется человек со знанием английского (PROMT и т.п. нафиг не нужен)

Оплата WMZ.

Пишите тут свои предложения с указанием цены. В личку и асю НЕ ПИСАТЬ.