Требуется перевод технического текста (26 500 символов с пробелами) с Английского на Арабский язык. Ваши предложения с ценой за 1800 знаков пишите в комментарии или в приват.
Нужен перевод En>Ru, финансы - годовой отчет
Добрый день!
Нужен перевод с русского на английский язык. Подробности:
1) направление: с русского на английский язык.
2) тематика: финансы, годовой финансовый отчет общества.
3) объем: 5-8 страниц (по 1800 знаков)
3) срок: 05.06.08, 15.00 по московскому.
4) оплата: USD 5 / 1 страница (1800 знаков); системой Webmoney, Анелик, Контакт, Unistream, т.п. в течение 2-3 банковских дней после получения выполненной работы.
5) критерий: качественный перевод тестового отрывка (объемом 78 слов); текст для пробного перевода приводится ниже.
Кто может помочь, пишите на адрес: [email protected]
Если есть возможность, в контактах укажите ICQ и/или телефон, чтобы быстрее согласовать размещение заказа.
С уважением,
Александр
Компания «Прайм»
Текст для пробного перевода (78 слов).
Операции в иностранной валюте – При подготовке консолидированной финансовой отчетности операции в валютах, отличных от функциональной валюты Группы, тенге, учитываются по курсам обмена на даты проведения операций. На каждую отчетную дату денежные статьи, выраженные в иностранных валютах, переводятся по курсам на дату консолидированного бухгалтерского баланса. Неденежные статьи, учитываемые по справедливой стоимости, которые выражены в иностранных валютах, повторно переводятся по курсам на дату, когда была определена справедливая стоимость. Неденежные статьи, которые оцениваются по исторической стоимости в иностранной валюте, не переводятся.
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