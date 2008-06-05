Нужен перевод En>Ru, финансы - годовой отчет

Добрый день!

Нужен перевод с русского на английский язык. Подробности:

1) направление: с русского на английский язык.

2) тематика: финансы, годовой финансовый отчет общества.

3) объем: 5-8 страниц (по 1800 знаков)

3) срок: 05.06.08, 15.00 по московскому.

4) оплата: USD 5 / 1 страница (1800 знаков); системой Webmoney, Анелик, Контакт, Unistream, т.п. в течение 2-3 банковских дней после получения выполненной работы.

5) критерий: качественный перевод тестового отрывка (объемом 78 слов); текст для пробного перевода приводится ниже.

Кто может помочь, пишите на адрес: [email protected]

Если есть возможность, в контактах укажите ICQ и/или телефон, чтобы быстрее согласовать размещение заказа.

С уважением,

Александр

Компания «Прайм»

Текст для пробного перевода (78 слов).

Операции в иностранной валюте – При подготовке консолидированной финансовой отчетности операции в валютах, отличных от функциональной валюты Группы, тенге, учитываются по курсам обмена на даты проведения операций. На каждую отчетную дату денежные статьи, выраженные в иностранных валютах, переводятся по курсам на дату консолидированного бухгалтерского баланса. Неденежные статьи, учитываемые по справедливой стоимости, которые выражены в иностранных валютах, повторно переводятся по курсам на дату, когда была определена справедливая стоимость. Неденежные статьи, которые оцениваются по исторической стоимости в иностранной валюте, не переводятся.