Перевод с русского на любой язык

Требуется переводчик книг с русского на любой язык, который вы можете предложить. Этот проект подразумевает перевод книг на большое количество языков(примерно 250-300), поэтому даже если вы можете перевести с русского на язык какой-нибудь не широко распространенной этнической группы- пишите. Предлагаемая оплата: 2 евро за страницу(1800 знаков), об условиях оплаты более подробно договоримся при переписке. Если у Вас нет желания переводить целую книгу, есть возможность перевести ряд коротких текстов. Желательно, чтобы Вы имели возможность давать свой перевод носителю языка для коррекции. Если Вас заинтересовало это предложение, пишите на [email protected], Оксане.