Перевод с русского на английский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен9 заявок279 просмотров

Необходимо качественно перевести ~6 страниц Word 12 шрифт, с русского на английский.

Тексты финансовой направленности.

От вас приблизительные сроки и цены.

Тексты вышлю на e-mail.

Повторюсь, нужен качественный профессиональный перевод.

17 лет назад
genakun
54 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

apollinaris
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад
$40
Быстро и качественно
Очень приятное впечатление от сотрудничества с Генадием. Надеюсь на продолжение!

Заявки фрилансеров

apollinaris
Сергей 
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Итальянский --> русский

    Требуется перевод 14 листов технич. текста. НЕ нужен "крутой" перевод, только понимание. просьба стучаться в аську

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод пары страничек описания API

    http://shopxml.com/merchant_api.phtml?Language=ru - надо это перевести на английский. Результат надо отдать в htmle, так как он по ссылке висит, только по-английски, конечно. Пожалуйста, пишите сколько времени у вас это займет и непременно дайты ссылки на отзывы ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод RU -> EN за Сегодня

    Требуется перевод небольшого объема текста (около 1000 знаков без пробелов) с русского на английский. Тематика общая с небольшими "вкраплениями" экономики. Предупреждаю: требуется человек со знанием английского (PROMT и т.п. нафиг ...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен перевод En>Ru, финансы - годовой отчет

    $50

    Добрый день! Нужен перевод с русского на английский язык. Подробности: 1) направление: с русского на английский язык. 2) тематика: финансы, годовой финансовый отчет общества. 3) объем: 5-8 страниц ...

    Переводы3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод нем.-рус. 1,5 стр

    Необходим качественный перевод 1,5 страниц немецкого текста общей направленности (+ немного спортивных терминов) в течение 2-3 часов. Главное - качественный перевод. Через Промт перевести можем сами. Связываться будем только с теми исполнителями, кто укажет точную ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад