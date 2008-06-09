Требуется перевод 14 листов технич. текста. НЕ нужен "крутой" перевод, только понимание. просьба стучаться в аську
Перевод с русского на английский
Необходимо качественно перевести ~6 страниц Word 12 шрифт, с русского на английский.
Тексты финансовой направленности.
От вас приблизительные сроки и цены.
Тексты вышлю на e-mail.
Повторюсь, нужен качественный профессиональный перевод.
Выбранный исполнитель
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