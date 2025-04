Перевод описание фотоаппарата Canon 450D En -> Ru

На этой страничке есть описание фотоаппарата Canon 450D http://www.dpreview.com/reviews/canoneos450d/

Это первая страница. ОБратите внимание, что всего их 35 и вверху можно выбирать на какую перейти. Также, пожалуйста, учтите, что 80% пространства занимают фотографии, а на каких-то страницах текста и нет вовсе.

В результате мне необходимо получить ГРАМОТНО написанный текст на русском языке. Каждая страница сайта в отдельном текстовом файле. Только текст. Параграфы должны быть такие же, как на сайте оригинале.

В качестве небольшого тестового задания, пожалуйста, переведите этот текст с того же сайта:

«There's very little difference in overall size between the EOS 450D and the 400D. The body design has undergone a softening and rounding which appears to make the EOS 450D look more like a mini-40D. The shoulders (either side of the viewfinder) have been softened and rounded and the left and right sides of the camera are now more balanced in appearance. You can see these changes a bit more clearly using the A/B comparison further down this page. The rear of the camera is now completely dominated by the huge-on-a-compact-DSLR three inch LCD monitor. This has forced a fairly considerable reworking of the button layout with no space to the left or below the LCD as there was on the EOS 400D.»

Перевод можно отправить мне в личку или оставить в предложениях (предложения будут скрыты от других участников) Пожалуйста ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте цену за работу и срок. Примеры работ лишними не будут.

Оплата вебмани или яндекс-деньги.