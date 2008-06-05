Перевод ru => eng

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Закрыт2 заявки200 просмотров

Нужно перевести буквально 1 кб текста, грамотно и красиво.

В дальнейшем предполагается долгосрочное сотрудничество с исполнителем.

17 лет назад
point-g
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Deviot
Writer 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
25 отзывов(-1)
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Deviot
Writer 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
25 отзывов(-1)
17 лет назад

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