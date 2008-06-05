Перевод ru => eng

http://shopxml.com/merchant_api.phtml?Language=ru - надо это перевести на английский. Результат надо отдать в htmle, так как он по ссылке висит, только по-английски, конечно. Пожалуйста, пишите сколько времени у вас это займет и непременно дайты ссылки на отзывы ...