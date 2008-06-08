Здравствуйте! Есть текущий проект по переводу текста руководств по эксплуатации для бульдозерной техники. Общий объем согласно TRADOS 43678 слов. Сроки ориентировочно до 24 июня, хотя чем быстрее будет сделано, тем лучше. Если есть возможности ...
Перевести 1 страницу
Нужно перевести 1 страничку, текста на ней очень мало. Перевод нужен с Финского на Русский.
Вот собственно сама страница - http://www.jamin.fi/tiedostot_admin/hakulomake.htm
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