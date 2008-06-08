Перевести 1 страницу

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Закрытнет заявок166 просмотров

Нужно перевести 1 страничку, текста на ней очень мало. Перевод нужен с Финского на Русский.

Вот собственно сама страница - http://www.jamin.fi/tiedostot_admin/hakulomake.htm

17 лет назад
Zadir
Павел 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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