Добрый день! Нужен перевод с литовского на русский язык. Подробности: 1) направление: с литовского на русский язык. 2) тематика: товаросопроводительная документация: инвойс, накладная и т.п. документы. 3) объем: ...
Перевод DEU-RUS 43678 слов
Здравствуйте!
Есть текущий проект по переводу текста руководств по эксплуатации для бульдозерной техники. Общий объем согласно TRADOS 43678 слов. Сроки ориентировочно до 24 июня, хотя чем быстрее будет сделано, тем лучше. Если есть возможности для профессионального перевода с рус. яз. на нем. яз, а также TRADOS 7.0, просьба писать по эл. почте protext (at) gmail (dot) com или ICQ # 272 684 999.
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Ставка за 1 эфф. слово - 0,02 долл. США. Слова-повторы (99%-50%) оплачиваются по ставке 15% от ставки за 1 эфф. слово.
Работа предполагается по договору возмездного оказания услуг, который высылается Федеральной почтой России на фактический адрес переводчика заказным письмом.
Оплата работы осуществляется в течение 14 дней после принятия и оплаты работы нашим заказчиком (июнь - 1 декада июля 2008 г.) по курсу долл. США ЦБ РФ на день оплаты. Способ оплаты: 1) банковский перевод на счет (подойдет любой действующий счет в любом банке); 2) Webmoney (WMR).
Лицам, имеющим возможность рассчитываться как юридическое лицо, будет отдаваться предпочтение.
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