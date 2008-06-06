С литовского на русский, инвойс и сертификаты

На этой страничке есть описание фотоаппарата Canon 450D http://www.dpreview.com/reviews/canoneos450d/ Это первая страница. ОБратите внимание, что всего их 35 и вверху можно выбирать на какую перейти. Также, пожалуйста, учтите, что 80% пространства занимают фотографии, а ...