С литовского на русский, инвойс и сертификаты

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт3 заявки179 просмотров

Добрый день!

Нужен перевод с литовского на русский язык. Подробности:

1) направление: с литовского на русский язык.

2) тематика: товаросопроводительная документация: инвойс, накладная и т.п. документы.

3) объем: 4 разных документа и 2 повторяющихся

3) срок: договорной.

4) оплата: договорная; системой Webmoney, Анелик, Контакт, Unistream, т.п. в течение 2-3 банковских дней после получения выполненной работы.

Кто может помочь, пишите на адрес: [email protected]

Если есть возможность, в контактах укажите ICQ и/или телефон, чтобы быстрее согласовать размещение заказа.

С уважением,

Александр

Компания «Прайм»

17 лет назад
AlexanderPraim
Александр 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перевод описание фотоаппарата Canon 450D En -> Ru

    $50

    На этой страничке есть описание фотоаппарата Canon 450D http://www.dpreview.com/reviews/canoneos450d/ Это первая страница. ОБратите внимание, что всего их 35 и вверху можно выбирать на какую перейти. Также, пожалуйста, учтите, что 80% пространства занимают фотографии, а ...

    Переводы30 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • En>Ru Технический перевод статьи по javascript

    Здравствуйте! Интересует перевод статьи по javascript. Перевод тела статьи полностью, за исключением имен функций, переменных, классов и т.д. Сам код понятно дело, переводить не надо, но требуется перевод комментариев в коде. Ваши ...

    JavaScript
    Переводы32 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод ru => eng

    Нужно перевести буквально 1 кб текста, грамотно и красиво. В дальнейшем предполагается долгосрочное сотрудничество с исполнителем.

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод EN>RU по Oracle

    Требуются переводчики с англ. на русский по IT-тематике, а именно, Oracle. Нам требуются переводчики для перевода с английского языка на русский книг IT тематики (ПО Oracle). Проект рассчитан на 2 месяца с ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод с русского на любой язык

    Требуется переводчик книг с русского на любой язык, который вы можете предложить. Этот проект подразумевает перевод книг на большое количество языков(примерно 250-300), поэтому даже если вы можете перевести с русского на язык какой-нибудь не широко ...

    Переводы40 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Перевод с русского на английский

    Необходимо качественно перевести ~6 страниц Word 12 шрифт, с русского на английский. Тексты финансовой направленности. От вас приблизительные сроки и цены. Тексты вышлю на e-mail. Повторюсь, нужен качественный профессиональный перевод.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Итальянский --> русский

    Требуется перевод 14 листов технич. текста. НЕ нужен "крутой" перевод, только понимание. просьба стучаться в аську

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад