Требуется: Написание статей на основании перевода следующих сайтов: http://stellarconcepts.com/video/Virtual-Video-Spokesperson.php?person=jacia http://www.ispeakvideo.com/ http://in2website.com/ http://websiterep.com/ http://www.myvirtualspokesperson.com/ - В том числе http://flybanner.ru/ От Вас требуются в простой доступной форме, ...
Конкурсный отбор в переводческий проект RU>DE
В переводческий проект с русского на немецкий язык требуются переводчики и редакторы. Тематика: юриспруденция. Формат документа MS Word. Объем 29107 знаков. Тариф: указывайте свой. Для участия в проекте необходимо выполнить тестовый перевод.
Предметом деятельности Общества является:
2.2.3. Добыча, транспортировка нефти и газа и продуктов их переработки
2.2.4. Реализация продуктов переработки нефти и газа
2.2.5. Торговля (оптовая и розничная) нефтепродуктами. Открытие и обслуживание бензозаправочных станций.
2.2.10. Санитарно-технические работы, водоснабжение, теплоснабжение. Монтаж и
обслуживание наружных и внутренних электрических сетей, работы по электроснабжению жилых и производственных зданий.
2.2.11. Торгово-закупочная деятельность (оптовая и розничная торговля).
2.2.12.Проведение бартерных сделок, взаимозачетов.
2.2.13.Посредничество в реализации и приобретении товаров народного потребления,
продукции производственно-технического назначения, неликвидов.
5. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ.
5.4. В случае, когда несколько акционеров желают приобрести уступаемые акции, они приобретают их в количестве,
пропорциональном числу уже имеющихся у них акций, если иная пропорция не установлена соглашением между ними.
5.5. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, продаваемых акционером,
преимущественным правом приобретения акций может воспользоваться Общество в течение 60 дней с момента извещения
акционеров и общества о продаже акций.
5.6. Уступка преимущественного права не допускается.
Выполненные переводы отправлять по адресу [email protected].
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