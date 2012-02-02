Конкурсный отбор в переводческий проект RU>DE

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В переводческий проект с русского на немецкий язык требуются переводчики и редакторы. Тематика: юриспруденция. Формат документа MS Word. Объем 29107 знаков. Тариф: указывайте свой. Для участия в проекте необходимо выполнить тестовый перевод.

Предметом деятельности Общества является:

2.2.3. Добыча, транспортировка нефти и газа и продуктов их переработки

2.2.4. Реализация продуктов переработки нефти и газа

2.2.5. Торговля (оптовая и розничная) нефтепродуктами. Открытие и обслуживание бензозаправочных станций.

2.2.10. Санитарно-технические работы, водоснабжение, теплоснабжение. Монтаж и

обслуживание наружных и внутренних элект­рических сетей, работы по электроснабжению жилых и производственных зданий.

2.2.11. Торгово-закупочная деятельность (оптовая и рознич­ная торговля).

2.2.12.Проведение бартерных сделок, взаимозачетов.

2.2.13.Посредничество в реализации и приобретении товаров народного потребления,

продукции производственно-технического назначения, неликвидов.

5. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ.

5.4. В случае, когда несколько акционеров желают приобрести уступаемые акции, они приобретают их в количестве,

пропорциональном числу уже имеющихся у них акций, если иная пропорция не установлена соглашением между ними.

5.5. Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения ак­ций, продаваемых акционером,

преимущественным правом приобретения акций может воспользоваться Общество в течение 60 дней с момента извещения

акционеров и общества о продаже акций.

5.6. Уступка преимущественного права не допускается.

Выполненные переводы отправлять по адресу [email protected].