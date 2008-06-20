Добрый день! Нужен перевод с монгольского на русский текста 8 штампов/печатей. Кто может помочь - пишите на [email protected] С уважением, Александр Компания "Прайм"
Создание статей на основании перевода (англ.-рус)
Требуется:
Написание статей на основании перевода следующих сайтов:
http://stellarconcepts.com/video/Virtual-Video-Spokesperson.php?person=jacia
http://www.myvirtualspokesperson.com/
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В том числе http://flybanner.ru/
От Вас требуются в простой доступной форме, описать технологию изготовления и разностороннее использование Флайбаннеров , в виде статей на русском языке.
В связи с тем,что таких услуг на Российском рынке не предлагается , то люди просто не понимают о чем идет речь.
Статьи на русском языке,для размещения в Рунете.
Предлагайте свои цены ,будем обсуждать.
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