Создание статей на основании перевода (англ.-рус)

Требуется:

Написание статей на основании перевода следующих сайтов:

http://stellarconcepts.com/video/Virtual-Video-Spokesperson.php?person=jacia

http://www.ispeakvideo.com/

http://in2website.com/

http://websiterep.com/

http://www.myvirtualspokesperson.com/

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В том числе http://flybanner.ru/

От Вас требуются в простой доступной форме, описать технологию изготовления и разностороннее использование Флайбаннеров , в виде статей на русском языке.

В связи с тем,что таких услуг на Российском рынке не предлагается , то люди просто не понимают о чем идет речь.

Статьи на русском языке,для размещения в Рунете.

Предлагайте свои цены ,будем обсуждать.