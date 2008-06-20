Создание статей на основании перевода (англ.-рус)

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Завершен15 заявок658 просмотров

Требуется:

Написание статей на основании перевода следующих сайтов:

http://stellarconcepts.com/video/Virtual-Video-Spokesperson.php?person=jacia

http://www.ispeakvideo.com/

http://in2website.com/

http://websiterep.com/

http://www.myvirtualspokesperson.com/

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В том числе http://flybanner.ru/

От Вас требуются в простой доступной форме, описать технологию изготовления и разностороннее использование Флайбаннеров , в виде статей на русском языке.

В связи с тем,что таких услуг на Российском рынке не предлагается , то люди просто не понимают о чем идет речь.

Статьи на русском языке,для размещения в Рунете.

Предлагайте свои цены ,будем обсуждать.

Написание статей
17 лет назад
Byshkov
Эдуард 
54 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

drmdra
Галина 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
Галина выполнила задание качественно и точно в срок. Рекомендую к сотрудничеству.
Замечательный заказчик, четко формулирует задание, вовремя оплачивает. Приятное и конструктивное общение в процессе выполнения работы. Очень рекомендую к сотрудничеству.
aleks-kcd
33 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$60
Спасибо за сотрудничество. Хороший и исполнительный человек. Все делает в срок, уникальность и качество статей на высшем уровне. Рекомендую!
Приятный и порядочный заказчик, умеющий держать своё слово. Рекомендую!
sergoon
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
Доволен работой! Ответственный человек, выполняет работу в оговоренный срок. Очень приятно работать. Всегда на связи. Рекомендую, останетесь довольны!
Замечательный заказчик! Грамотно поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

drmdra
Галина 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
aleks-kcd
33 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
sergoon
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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