Перевод инструкции

$500
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Завершен41 заявка894 просмотра

Перевод инструкции с английского на русский

текст около 25 000 знаков

17 лет назад
Tuff_Kid
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
$250
Человек знает своё дело . не пришлось тратить время на объяснения как и что нужно сделать . постоянно находиться в контакте .получил несколько цененых советов . очень доволеен результатом . соотношение время -результат за эту цену на высоте . в будущем планирую обращаться снова
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Заявки фрилансеров

MariaMj
Мария 
37 лет
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад

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