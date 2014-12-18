vee_jay

Евгений vee_jay

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
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  • Наполнение тематического каталога: горы, альпинизм

    Необходимо наполнение каталога горных вершин [url=http://peakfinder.ru/peak]http://peakfinder.ru/peak[/url] Каждая вершина имеет набор характеристик (высота, превышение, горная система и т.д.), а также фотографии и расположение на карте. По возможности необходимо заполнить максимум полей, используя Google. Особых проблем поиск информации не ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать иконку для сайта

    Имеется сайт-агрегатор туристическо-альпинистской направленности. [url=http://peakfinder.ru/]peakfinder.ru[/url]﻿ Необходимо придумать и нарисовать логотип для вывода в "шапке" сайта (сейчас просто скучная иконка земного шара). Логотип должен быть более-менее простым и запоминающимся, а также должен очень четко отображать суть проекта. Проект предназначен для ...

    Логотип для сайта
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написать 2 seo-статьи

    $6

    Необходимо написать 2 текста примерно 2–3 тыс символов каждый +/-, максимально используя набор ключевых фраз, предоставленных мной. Фразы стараться не искажать (падежи, роды и т.д.). Главное назначение текстов — SEO, они должны легко читаться людьми, т.к. ...

    SEO-оптимизация
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
dmitryzinchenko
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Разработать иконку для сайта
Евгений - отличный заказчик, приятный в общении человек! Подробно описывает задачи, из описания все понятно. Всегда на связи, никаких претензий по оплате! Сотрудничеством очень доволен!
Дмитрий сразу же попал в точку с идеей по дизайну логотипа для сайта. Сложно было даже что-то добавить. По стоимости - бюджетно, по качеству работы - безупречно.
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never_die
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Написать 2 seo-статьи
Евгений - прекрасный заказчик! Он дает очень подробное и понятное ТЗ, объясняет, чего хочет, всегда на связи. С такими заказчиками всегда приятно сотрудничать. Спасибо!
Быстро, грамотно, за умеренное вознаграждение. Особо порадовало то, что к заданию подходит творчески и знает лучше вас самих, как написать нужный вам текст.
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