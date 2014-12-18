Необходимо наполнение каталога горных вершин [url=http://peakfinder.ru/peak]http://peakfinder.ru/peak[/url] Каждая вершина имеет набор характеристик (высота, превышение, горная система и т.д.), а также фотографии и расположение на карте. По возможности необходимо заполнить максимум полей, используя Google. Особых проблем поиск информации не ...
Действие аккаунта приостановлено!
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$15
выплачено фрилансерам
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- Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт6 лет назад
Имеется сайт-агрегатор туристическо-альпинистской направленности. [url=http://peakfinder.ru/]peakfinder.ru[/url] Необходимо придумать и нарисовать логотип для вывода в "шапке" сайта (сейчас просто скучная иконка земного шара). Логотип должен быть более-менее простым и запоминающимся, а также должен очень четко отображать суть проекта. Проект предназначен для ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $6
Необходимо написать 2 текста примерно 2–3 тыс символов каждый +/-, максимально используя набор ключевых фраз, предоставленных мной. Фразы стараться не искажать (падежи, роды и т.д.). Главное назначение текстов — SEO, они должны легко читаться людьми, т.к. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
7 лет назад
Евгений - отличный заказчик, приятный в общении человек! Подробно описывает задачи, из описания все понятно. Всегда на связи, никаких претензий по оплате! Сотрудничеством очень доволен!
Ответный отзыв
Дмитрий сразу же попал в точку с идеей по дизайну логотипа для сайта. Сложно было даже что-то добавить. По стоимости - бюджетно, по качеству работы - безупречно.
$10
10 баллов
9 лет назад
Евгений - прекрасный заказчик! Он дает очень подробное и понятное ТЗ, объясняет, чего хочет, всегда на связи. С такими заказчиками всегда приятно сотрудничать. Спасибо!
Ответный отзыв
Быстро, грамотно, за умеренное вознаграждение. Особо порадовало то, что к заданию подходит творчески и знает лучше вас самих, как написать нужный вам текст.