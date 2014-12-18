Имеется сайт-агрегатор туристическо-альпинистской направленности. [url=http://peakfinder.ru/]peakfinder.ru[/url]﻿ Необходимо придумать и нарисовать логотип для вывода в "шапке" сайта (сейчас просто скучная иконка земного шара). Логотип должен быть более-менее простым и запоминающимся, а также должен очень четко отображать суть проекта. Проект предназначен для ...