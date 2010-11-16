verrato

Андрей Кравченко verrato

 
43 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Небольшой скрипт на PHP

    $10

    Нужно написать на PHP два варианта одного скрипта: Базовый вариант и расширенный вариант. Базовый вариант =========== Модуль "Распределение заданий". Информационная единица — задание — имеет структуру: Идентификатор задания; Дата-время добавления задания; ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннер и логотип в едином стиле

    Необходимо сделать два изображения в едином стиле. На изображении должен быть текст: "Знакомства в Марксе". Изображение должно содержать стилизованные элементы, относящиеся к городу Марксу (Саратовская область). Элементы можно взять с заставок на сайтах: http://s64.ru/ http://fmarx.ru/ 1. Логотип. Размер изображения: ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Визитная карточка города

    $15

    Необходимо нарисовать три разных варианта визитной карточки города Маркса. Шаблон в файле stushow3.jpg Вместо адреса сайта должно быть нарисовано "Город-Маркс.РФ" (без http но в том же стиле). Вместо переливов синего цвета должен быть фото коллаж ...

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннер 468px * 60px

    $50

    Нужен баннер 468px * 60px анимированный gif. Размер - не более 90 килобайт. Баннер будет рекламировать визутную карточку солидной компании. Компания занимается экспертной оценкой ущерба от залива квартир соседями, пожаров и прочего. Имеет все соответствующие сертификаты и ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделка существующей таблицы стилей (css)

    Имеется небольшой проект http://город-маркс.рф/ Необходимо переделать полностью таблицу стилей. Требования: На странице должно быть место для заголовка h1 20 знаков. На странице должно быть место для подзаголовка 60 знаков. Должна быть кнопка "сделать стартовой". Основной частью страницы ...

    CSS
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад