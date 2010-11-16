Нужно написать на PHP два варианта одного скрипта: Базовый вариант и расширенный вариант. Базовый вариант =========== Модуль "Распределение заданий". Информационная единица — задание — имеет структуру: Идентификатор задания; Дата-время добавления задания; ...
- $10Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать два изображения в едином стиле. На изображении должен быть текст: "Знакомства в Марксе". Изображение должно содержать стилизованные элементы, относящиеся к городу Марксу (Саратовская область). Элементы можно взять с заставок на сайтах: http://s64.ru/ http://fmarx.ru/ 1. Логотип. Размер изображения: ...Баннеры7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Необходимо нарисовать три разных варианта визитной карточки города Маркса. Шаблон в файле stushow3.jpg Вместо адреса сайта должно быть нарисовано "Город-Маркс.РФ" (без http но в том же стиле). Вместо переливов синего цвета должен быть фото коллаж ...Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен баннер 468px * 60px анимированный gif. Размер - не более 90 килобайт. Баннер будет рекламировать визутную карточку солидной компании. Компания занимается экспертной оценкой ущерба от залива квартир соседями, пожаров и прочего. Имеет все соответствующие сертификаты и ...Баннеры14 заявокЗакрыт12 лет назад
Имеется небольшой проект http://город-маркс.рф/ Необходимо переделать полностью таблицу стилей. Требования: На странице должно быть место для заголовка h1 20 знаков. На странице должно быть место для подзаголовка 60 знаков. Должна быть кнопка "сделать стартовой". Основной частью страницы ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад