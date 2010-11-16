Необходимо сделать два изображения в едином стиле. На изображении должен быть текст: "Знакомства в Марксе". Изображение должно содержать стилизованные элементы, относящиеся к городу Марксу (Саратовская область). Элементы можно взять с заставок на сайтах: http://s64.ru/ http://fmarx.ru/ 1. Логотип. Размер изображения: ...