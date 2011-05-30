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Отзывы заказчиков
$50
0 баллов
13 лет назад
Очень плохой исполнитель! Взял проект и исчез. На сообщения не отвечает даже когда в онлайне. Видимо поствил на игнор. Ни кому не советую. Не вздумайте работать по предоплате. Точно обманет. Виталий если выйдите на связь и сделайте все перепишу отзыв.
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