Очень плохой исполнитель! Взял проект и исчез. На сообщения не отвечает даже когда в онлайне. Видимо поствил на игнор. Ни кому не советую. Не вздумайте работать по предоплате. Точно обманет. Виталий если выйдите на связь и сделайте все перепишу отзыв.