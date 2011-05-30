vi100k

Виталий Кучеренко vi100k

 
34 годаРоссия/Маркс
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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Отзывы заказчиков
vol35
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$50
0 баллов
13 лет назад
Требуется аналог сайта
Очень плохой исполнитель! Взял проект и исчез. На сообщения не отвечает даже когда в онлайне. Видимо поствил на игнор. Ни кому не советую. Не вздумайте работать по предоплате. Точно обманет. Виталий если выйдите на связь и сделайте все перепишу отзыв.
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 5 дней
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Интернет-магазины
нет отзывов
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нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв(-1)
от $100
от 10 дней
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Системы управления (CMS)
нет отзывов
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нет рейтинга