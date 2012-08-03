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Портфолио
- FREE PDF417 Recognizer365 просмотров
- DataMatrix Recognizer Web-Camera364 просмотра
- DataMatrix Recognizer241 просмотр
- DMEncoder197 просмотров
- GraphDiag203 просмотра
- Tanks III Field of fights215 просмотров
- Tanks II Another's worlds217 просмотров
Мобильные приложения
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Прикладное ПО
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Разработка игр
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Системное программирование
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