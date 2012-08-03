vidikon

Aleksandr Kruchinin vidikon

 
NaN летРоссия/Оренбург
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Мобильные приложения
нет отзывов
от $400
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $400
от 1 дня
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $400
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $400
от 1 дня
нет рейтинга